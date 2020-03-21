Решетова объяснила, почему Тимати бросил ее одну с пятимесячным сыном

Москва, 21 марта. Российский рэпер Тимати отправился на отдых на Мальдивы, оставив свою возлюбленную Анастасию Решетову одну с маленьким сыном Ратмиром.

Фанаты предположили, что Тимати бросил возлюбленную одну в России из-за ссоры. Поклонники раскритиковали Тимати, однако его возлюбленная не видит в этом ничего предосудительного.

«Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — пояснила Решетова.

Пока возлюбленная репера совмещает заботу о ребенке с работой, Тимати регулярно публикует в своем Instagram кадры c роскошного отдыха.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова уволила няню своего сына. Модель призналась, что не способна самостоятельно следить за ребенком, поэтому ей необходима помощь няни. По словам Решетовой, няня малыша «слишком много на себя брала» и ухаживала за малышом исходя из своих убеждений, не прислушиваясь к ее мнению. Она также добавила, что няня не должна стать заменой родной матери, поэтому ее мнение всегда должно быть в приоритете. Кроме того, Решетова отметила, что старается уделять все свободное время своему сыну.