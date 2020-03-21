Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Москва, 21 марта. Президент РФ Владимир Путин присвоил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, глава государства присвоил звание Героя Труда генеральному директору ООО «СГМ-Мост» Александру Островскому за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста.

В субботу, 21 марта, глава МИД РФ отмечает 70-летие. Лавров возглавляет российское внешнеполитическое ведомство 16 лет. В январе 2020 года он был переназначен на должность министра иностранных дел в новом кабинете Михаила Мишустина. С 1994 по 2004 год Лавров был постоянным представителем России при ООН.