Главные новости 21 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 марта.

Евгений Комаровский ответил на популярные вопросы о коронавирусе и рассказал об эффективных мерах профилактики заболевания. Доктор Комаровский назвал точные сроки завершения эпидемии коронавируса.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал россиянам обратить внимание на морскую капусту. Доктор Гинзбург посоветовал укреплять иммунитет морской капустой.

В Москве 39-летний местный житель зарезал свою супругу, а также ее родителей на глазах у собственных детей. Москвич на глазах у детей зарезал жену, тещу и тестя.

Телеведущий Дмитрий Шепелев регулярно изменял своей возлюбленной Жанне Фриске, у него даже есть незаконнорожденный ребенок. Дмитрий Шепелев скрывал от Жанны Фриске внебрачного ребенка.

Французский астролог Мишель Нострадамус предсказал появление коронавирусной инфекции на Земле, пишет издание Politeka. В предсказаниях Нострадамуса нашли дату конца эпидемии коронавируса.

Чеснок и прочие народные средства от простудных заболеваний абсолютно бесполезны для защиты от коронавируса. Ученые объяснили, почему народные средства не помогут от коронавируса.

Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом. FT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии.

Огнем объяты 30 тысяч кв. метров площади склада. Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье.

Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если затянется ситуация с распространением коронавируса. В ТПП рассказали о последствиях ситуации с коронавирусом для предпринимателей в России.

Народный праздник Сороки, или Сорок сороков отмечается 22 марта, это вторая встреча весны — между Сретением и Благовещением. Сороки: что за праздник, традиции и приметы, рецепт печенья, что нельзя делать 22 марта.