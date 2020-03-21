Доктор Комаровский рассказал о симптомах коронавируса у детей

Москва, 21 марта. Организм ребенка легче переносит последствия заражения коронавирусом, чем организм взрослого человека. Телеврач Евгений Комаровский рассказал о том, как распознать у детей симптомы заражения новой китайской инфекцией.

Комаровский отметил, что у детей COVID-19 очень похож на острую респираторную вирусную инфекцию. Характерными симптомами заряжения коронавирусом у маленьких пациентов могут стать рвота и диарея. Он подчеркнул, что испражнения могут долго выделять возбудитель болезни.

По его словам, ребенка необходимо отправлять на обследование при любых подобных симптомах.

При этом он подчеркнул, что почти все летальные случаи среди детей от COVID-19 были связаны с тяжелыми болезнями, которые не имеют отношения к вирусу.