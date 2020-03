Демонстрация силы — главная задача авианосцев ВМС США в Аравийском море

После того как база сил коалиции США и Ирака «Таджи» подверглась нескольким ракетным обстрелам, ВВС США нанесли ответные удары по позициям подразделений «Катаиб Хезболла», входящих в состав шиитских «Сил народной мобилизации» — «Хашд Шааби».

При этом у США не было никаких оснований полагать, что в обстреле базы виновна «Катаиб Хезболла». Это, в принципе, даже противоречит логике, так как целью существования «Катаиб Хезболла» заявлена борьба с ИГИЛ1 (террористическая группировка запрещена в России) — именно для этого МВД Ирака и пошло на формирование отрядов ополчения. Это, однако, никак не помешало руководству американской коалиции нанести удары по базам ополчения — фактически по своему союзнику. В результате удара погибли сотрудники иракских силовых структур.

И террористы ИГИЛ, и «Катаиб Хезболла» отказались брать на себя ответственность за обстрелы американских баз. Спустя некоторое время ответственность за удар по базе «Таджи» взяла на себя ранее неизвестная группировка, назвавшая себя «Аусабат аль-Таяирин» («Лига революционеров»). В видеообращении представитель группировки пообещал новые нападения на американских и израильских военнослужащих.

"League of Revolutionaries" publish a video threatening more attacks against U.S. targets in #Iraq. Also mentions a threat of an attack against targets in #Israel. pic.twitter.com/6Nc6qwyJAm — Joe Truzman (@Jtruzmah) March 18, 2020

Еще до этих «признаний» генерал США Кеннет Маккензи, комментируя ответные удары США по базам «Катаиб Хезболла», сообщил в ходе брифинга в Пентагоне, что в Аравийском море сохранят свое присутствие две авианосные ударные группы, в состав которых входят авианосцы ВМС США USS Dwight D. Eisenhower и USS Harry S. Truman. Кроме того, в Ирак будут переброшены зенитно-ракетные батареи Patriot.

Доказательств того, что удар по базе «Таджи» наносили ополченцы «Катаиб Хезболла», Кеннет Маккензи на брифинге не предоставил. Очевидно, для него это «аксиома, не требующая доказательств». Или же призрак предательски убитого иранского генерала Касема Сулеймани внушает командованию коалиции мистический ужас, который не позволяет им принимать решения, основанные на объективной оценке ситуации. В любой угрозе они готовы видеть только месть со стороны легендарного генерала КСИР.

В ходе брифинга представитель Минобороны США сделал попытку запугать правительство Ирана.

«Я бы предостерег Иран и его «доверенных лиц» от ответных действий, способных создать угрозы для военнослужащих США и коалиции», — заявил Маккензи.

18 марта 2020 года в Аравийском море авианосцы Dwight D. Eisenhower и Harry S. Truman в сопровождении своих ордеров начали отрабатывать совместное маневрирование и согласование действий под руководством штаба 5-го оперативного флота, подчиненного Центральному командованию США (CENTCOM).

Both aircraft carriers, USS Truman #CVN75 CSG (including 1 cruiser & 3 destroyers) and USS Eisenhower #CVN69 CSG (incl. 2 cruiser & 3 destroyers) are now in the Arabian sea.

USS Bataan #LHD5 ARG (incl. 1 amphibious transport dock & 1 dock landing ship) has moved to the Red Sea. pic.twitter.com/FmiAOjZt1z — Mehdi H. (@mhmiranusa) March 16, 2020

Провокационная политика, которая всегда находилась на вооружении США, задействована и в этот раз: ракетные удары, совершенные неизвестной ранее группировкой, стали поводом для усиления боевых возможностей сил США на Ближнем Востоке.

Есть все основания предполагать, что в условиях очередного нефтяного кризиса штаты решили взять усилить контроль над ресурсами Ирака. Заявленные ранее планы вывести войска в сегодняшних условиях будут преданы забвению. Создать повод для этого можно только путем обострения обстановки — что с успехом и выполнила никому не известная группировка «Аусабат аль-Таяирин».

Нельзя исключать, что в ближайшее время в нанесении новых «ответных ударов» по территории Ирака будет задействована палубная авиация авианосцев Dwight D. Eisenhower и Harry S. Truman.

1 Организация запрещена на территории РФ.