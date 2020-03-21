Онлайн-сервисы дали россиянам бесплатный доступ на время самоизоляции из-за коронавируса

Москва, 21 марта. Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы и образовательные площадки предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для тех, кто находится дома в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-2019.

Все полезные ссылки собраны на портале «Доступ всем». Школьники и студенты, ушедшие на карантин, смогут продолжить занятия в виртуальных кабинетах.

«А при желании — познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране. Стали доступнее дистанционные консультации врачей — по любой специальности», — отмечается в сообщении.

Теперь зарубежная классика и современные бестселлеры есть в открытом доступе. Также россияне, которые находятся на самоизоляции, могут ознакомиться с курсами по самообразованию и саморазвитию, посмотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. На сайте «Доступ всем» представлены все акции и предложения от ведущих компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Крупнейшие компании в России переводят сотрудников на удаленный режим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.