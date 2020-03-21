Авиакомпании РФ эвакуировали около 4 тысяч человек из неблагоприятных по COVID-19 стран

Москва, 21 марта. Свыше 3,8 тысячи человек смогли покинуть 20 марта страны, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, благодаря российским авиакомпаниям. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

По данным ведомства, большая часть пассажиров была вывезена из европейских государств.

«Вчера из стран, где сложилась самая сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек», — говорится в сообщении.

Помимо россиян отечественные авиаперевозчики эвакуировали и граждан других стран. В Бишкек были доставлены 160 пассажиров, а в Болгарию — 42. Ожидается, что 21 марта «Уральские авиалинии» вывезут 110 граждан РФ из киргизского Оша.

«21-23 марта планируются следующие вывозные рейсы. «Аэрофлот» — 6 рейсов из Будапешта (Венгрия), 1 рейс из Каира (Египет), 2 рейса из Кишинева (Молдавия), 2 рейса из Лиссабона (Португалия), 2 рейса из Ларнаки (Кипр). «Сибирь» — 1 рейс из Тенерифе (Испания)», — передает Росавиация.

Сейчас рабочая группа по эвакуации россиян при ведомстве ищет возможность вернуть соотечественников из Марокко, Филиппин и стран Южной Америки. Данный вопрос решается совместно с заграничными учреждениями МИД РФ.