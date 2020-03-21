Баранец объяснил тотальное отставание США от России в разработке гиперзвукового оружия

Пентагон отчитался об успешно проведенных испытаниях своей гиперзвуковой ракеты: 19 марта на острове Кауаи, Гавайские острова, ракета C-HGB, включающая в себя боеголовку, систему наведения и тепловой щит защиты, показала необходимый скоростной минимум для гиперзвукового оружия. Однако это именно что «минимум», считает военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что Сергей Шойгу и возглавляемое им Минобороны РФ имеют в своем распоряжении намного более совершенное гиперзвуковое оружие.

«В разработке данного вида вооружения Российская Федерация ушла далеко вперед, и США сейчас поставлены в положение «догоняющего». Это принципиальный момент! После того, как президент нашей страны Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года показал «выводок» нашего супер-пупер оружия, Дональд Трамп приказал Пентагону во что бы то ни стало «догнать и перегнать русских», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, американцы уже в течение 30 лет занимаются разработкой гиперзвукового оружия, но даже и близко не подошли к уровню наших достижений. Баранец заявил, что в то время как ракеты США не в состоянии превысить скоростных значений в 7–8 махов (вычислительная единица, применяемая в авиации), российские легко достигают 15 и даже 20 махов.

«А одна из наших гиперзвуковых ракет показала скорость, которой весь мир не поверил — 27 махов! Вы чувствуете разницу? Теперь, возвращаясь к C-HGB: очевидно, что имело место быть испытание очередного «изделия». Но, чтобы не краснеть перед всем миром — американцы этого ой как не любят! — они либо замалчивают реально достигнутую их ракетой скорость, либо просто врут, что типично для военной пропаганды США. Так что все озвученные ими данные надо, по-хорошему, делить на два, а то и на три раза», — убежден военный обозреватель «Комсомольской Правды».

По мнению эксперта, Пентагон бросил весь свой интеллектуально-инженерный потенциал на то, чтобы хоть как-то сократить отставание от разработок Министерства обороны РФ.