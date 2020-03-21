Захарова заявила о неспособности США вести диалог в период «электорального экстаза»

Москва, 21 марта. Серьезный диалог с американскими властями невозможен во время электорального цикла в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ прокомментировала текущее состояние переговоров между РФ и США на дипломатическом уровне. Захарова отметила, что, несмотря на желание Москвы, в электоральный период вести диалог в США не с кем.

«О каких серьезных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьезного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии», ― заявила Захарова в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат добавила, что невозможно серьезно проводить переговоры с людьми, которые заявляют о «вирусе дезинформации в Европе с подачи РФ».

«Это бесполезно», ― констатировала она.

Захарова посоветовала переадресовать Вашингтону вопрос о том, когда США смогут вести серьезные переговоры по глобальным вопросам, а не жить «от выборов к выборам».

«Доколе все это будет продолжаться, и когда люди смогут все-таки в США понять, что, претендуя на глобальное лидерство в мире, они должны быть способны вести диалог по серьезным вопросам, а не жить от выборов к выборам в каком-то постоянном угаре?» — добавила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ напомнила, что сейчас все усилия российского внешнеполитического ведомства направлены на оказание помощи соотечественникам за границей в условиях пандемии коронавируса в мире.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. На 21 марта, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели. За сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 53.

По данным МИД РФ, около 9 тысяч граждан России ждут решения вопроса о возвращении на родину. Россияне не могут вернуться на родину из-за отмены международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.