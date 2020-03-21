Рудковская показала, как сын просит у нее малыша

Москва, 21 марта. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, известный как Гном Гномыч, попросил у родителей семейного пополнения. Трогательная запись появилась на странице мальчика в Instagram.

На кадрах видно, как Плющенко-младший сидит на деревянном помосте и разговаривает с мамой. Мальчик говорит ей, что хочет малыша.

Рудковская задает ему наводящие вопросы, в ответ на которые он обещает ухаживать за новым членом семьи, пеленать его, давать соску, кормить молоком и катать на коляске, сообщает издание «Дни.ру».

«Желания спустя 4 года не изменились», — отметила наставник Димы Билана в описании ролика.

Очевидно, что видео было записано ранее, сейчас Гном Гномычу уже семь лет и он выглядит гораздо старше. Однако ролик все равно умилил подписчиков, которые отозвались добрыми комментариями на запись.

«Такой лапа», «Само очарование! Пусть его желание сбудется», «Прелесть», «Мамочка, пора за малышом», – написали поклонники.

Ранее Плющенко опубликовал в социальной сети видео, как он тренирует своего сына, который как и отец занимается фигурным катанием и участвует с ним в многочисленных ледовых шоу. На записи зрители могут увидеть, насколько Плющенко требователен к ребенку. Именитый спортсмен внимательно следит за правильностью выполнения продольного шпагата, передавало Федеральное агентство новостей.