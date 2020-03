Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменен из-за эпидемии коронавируса

Москва, 21 марта. Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в 2020 году в Швейцарии, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Совет федерации принял решение отменить проведение чемпионата мира по хоккею в 2020 году из-за риска распространения коронавируса.

The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL