Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменен из-за эпидемии коронавируса

Москва, 21 марта. Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в 2020 году в Швейцарии, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Совет федерации принял решение отменить проведение чемпионата мира по хоккею в 2020 году из-за риска распространения коронавируса.

«Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен из-за пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL — IIHF (@IIHFHockey) March 21, 2020

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По мнению экспертов, власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.