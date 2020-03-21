Ванга предсказала создание лекарства от коронавируса в России

Москва, 21 марта. Болгарская ясновидящая Ванга предсказала глобальную эпидемию коронавирусной инфекции, а также назвала эффективное средство борьбы с заболеванием.

Ясновидящая отмечала, что в люди столкнутся с неизвестной болезнью, которую принесут «желтые люди» с Востока. Кроме того, Ванга предсказывала, что специалистам не удастся создать вакцину против этой болезни, поэтому погибнут миллионы людей.

При этом болгарская ясновидящая утверждала, что средство от неизвестной болезни уже давно создано в России. Ванга называла лекарство — «огненной водой», отмечая, что его необходимо употреблять внутрь.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что американские власти имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данная информация подтверждается обнаружением контейнеров с пометкой «Бактериологическая опасность» на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.