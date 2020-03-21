Долина призналась, что не может заснуть без боярышника

Москва, 21 марта. Народная артистка Лариса Долина призналась, что плохо спит по ночам и часто принимает успокоительные. Об этом певица рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По ее словам, причинами бессонницы стали достаточно плотный график и сильная усталость. Долина поделилась, что ей «приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать».

«Усталость накапливается, но никто об этом не должен знать. У меня ведь еще студенты. Но у меня такой характер. Если настроилась, то все сделаю», — разоткровенничалась исполнительница.

Лариса Долина не перестает удивлять поклонников «помолодевшим» внешним видом и шикарными нарядами. Снимки, ранее появившиеся в Instagram-аккаунтах ее стилиста и дочери, вызвали настоящий восторг у пользователей Сети. Не так давно в профиле помощницы Долиной появился снимок с подготовки звезды к съемкам передачи «Привет, Андрей!». Народная артистка запечатлена в черном брючном костюме и туфлях на каблуках, с длинными прямыми волосами. Поклонники были поражены образом певицы.

Многие фолловеры заметили и внешние преображения Долиной. Звездный пластический хирург Юрий Иншаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что «любой человек, положа руку на сердце, хочет продлить свою молодость». Таким образом он прокомментировал неоднозначную реакцию зрителей Первого канала на преображение певицы народной артистки.