Москва, 21 марта. Телеведущая Елена Малышева назвала причины массового распространения коронавируса в Италии.

По мнению телеведущей, власти Италии слишком поздно приняли карантинные меры, поэтому большое количество иностранных туристов могли свободно въезжать на территорию страны.

«Туристы из Китая ехали туда самолетами и огромными группами. Поэтому, конечно, это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы», — пояснила Малышева.

Еще одной причиной массового распространения коронавирусной инфекции в Италии являются культурные особенности, которые предполагают большое количество объятий и поцелуев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В Италии зафиксировано более 35 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество погибших достигает трех тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.