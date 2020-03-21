Лоза обвинил целительницу Джуну в блефе после неудачного лечения сына

Москва, 21 марта. Известная целительница Джуна не обладала какими-либо способностями по исцелению людей. Такую характеристику ей дал российский эстрадный исполнитель Юрий Лоза.

Певец рассказал о своем знакомстве с Джуной. Обратиться к ней Лозу заставила астма, диагностированная у малолетнего сына артиста.

«Я долго анализировал, почему это могло произойти», — поделился Лоза, уточнив, что советская медицина так и не смогла помочь мальчику, передает издание «Дни.ру».

Когда артист с сыном пришли к целительнице, она первым делом показала им картины и интерьер квартиры и только потом приступила к осмотру больного ребенка.

«И она такая говорит нам: «Где вы его так простудили». И тут я понял, что попал куда-то не туда. Это блеф — все ее лечение. Ничего она не может», — отметил исполнитель.

По его мнению, люди часто внушают себе фантастические факты о целителях и магах. Так, Лоза вспомнил, что его жену тревожили ночные кошмары. Артист предложил супруге взяться за его палец и это помогло.

Ранее Юрий Лоза подверг критике журналистов за распространение недостоверных публикаций о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он считает, что информационный шум негативно влияет на ситуацию, а публичное обсуждение ее самочувствия и хода лечения является неэтичным, передавало Федеральное агентство новостей.