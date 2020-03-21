Лагеря «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» отменяют смены из-за коронавируса

Москва, 21 марта. Детские лагеря «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» отменяют ближайшие смены. Школьники смогут отдохнуть в лагерях в другие смены. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Речь идет о детях, которые планировали посетить лагеря в период с 23 марта по 2 апреля. Решение о переносе лагерных смен было принято рабочей группой министерства просвещения. Руководство детских лагерей пересмотрит календарные планы и распределит детей по другим сменам.

«Отменены следующие смены: «Артек» — со 2 по 23 апреля, «Смена» — с 30 марта по 12 апреля, «Орленок» — с 1 по 21 апреля и «Океан» — с 23 марта по 12 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство просвещения порекомендовало школьникам, которые находятся на дистанционном обучении, ознакомиться с комплексом образовательных онлайн-ресурсов. Разработанные онлайн-программы посвящены развитию таланов, профессиональной ориентации и технического творчества. Их полный список можно найти на официальном сайте министерства.