Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 53 за сутки

Москва, 21 марта. Число заболевших коронавирусом увеличилось на 53 за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Московской области ― 17 случаев, число заболевших в Подмосковье достигло 35. В столице за сутки коронавирус подтвердился у шести человек, всего в Москве COVID-19 диагностирован у 137 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки пять случаев заболевания коронавирусом выявлены в Татарстане, четыре ― в Нижегородской области, три ― в Свердловской области. По два случая за минувшие сутки выявили в Тульской, Калининградской областях, Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике и в Краснодарском крае.

За сутки по одному заболевшему COVID-19 зарегистрировали в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, в Ханты-Мансийском АО и Крыму.

Всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели. Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (137), Московской области (35), Петербурге (16), Самарской области (9) и Свердловской области (9).

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 21 марта, сообщил, что российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса в мире и волатильности на фондовом и энергетическом рынке. По его словам, пандемия стала основным триггером волатильности на рынке нефти. Премьер подчеркнул, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира.