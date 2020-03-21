Донбасс сегодня: офицер ВСУ тяжело ранен в ДНР, группа исламистов погибла в зоне ООС

Донбасс, 21 марта. В ДНР во время обстрела со стороны ВСУ ранена женщина. После взрыва кустарно собранной ракетной установки погибли несколько исламских террористов, воюющих на стороне украинской армии. Подразделения и части ВСУ комплектуют полицейскими, военно-морскими медиками и досрочно обученными инструкторами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За истекшие сутки подразделения Операции объединенных сил произвели 11 обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Во время стрельбы по одному из районов Донецка осколочное ранение получила женщина 1949 года рождения. В отношении комбрига 28-й механизированной бригады ВСУ Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту совершения террористического акта.

Вооруженные силы Украины открывали огонь по населенным пунктам Горловка, Спартак, Донецк, Саханка и другим. Во время обстрелов использовались тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В зоне ООС ранен офицер ВСУ, погибли несколько исламистов

Как сообщила Народная милиция ДНР, 14 марта в зоне силовой операции тяжело ранен майор из 72-го центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ Д.П Короленко. Инцидент с офицером произошел во время съемок видеосюжетов о героизме армии, которая якобы «освободила» населенный пункт в серой зоне. Группа военнослужащих, которой руководил майор Короленко, подорвалась вблизи села Старогнатовка на украинской мине. В тяжелом состоянии он находится в больнице Волновахи.

В Луганской области, по информации Народной милиции ЛНР, зафиксирована гибель двух солдат ВСУ и двух наемников с Ближнего Востока. Факт стал известен от источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север». Исламисты прибыли в зону силовой операции из Северодонецка и ранее проходили обучение под руководством боевиков из запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. В зоне ООС они работали инструкторами в резервных батальонах 93-й мехбригады ВСУ.

Применяя боевой опыт войны в Сирии, участники группировки пытались из запчастей неисправной техники собрать мобильную ракетную систему, чтобы установить ее на автомобиль. Однако кустарно собранная РСЗО оказалась только частично рабочей. Во время испытания взорвалась ракета. От взрыва двое боевиков погибли, трое тяжело ранены. Также погибли и ранены семь военнослужащих бригады. Трое из них — призывники, не достигшие 20-летнего возраста.

Для службы в зоне ООС привлекаются полицейские

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил о том, что на Украине массово применяются новые методы комплектации вакантных мест службы в ВСУ. Так, в населенном пункте Хмельницкий, в 142-м учебно-тренировочном центре Сил специальных операций, состоялся выпуск 30 инструкторов, которые прошли ускоренное обучение перед дальнейшей отправкой в зону ООС. Группу учили инструкторы из США, Канады и Великобритании.

В начале марта руководством полка «Азов» на учебно-тренировочной базе Киева проводились офицерские сборы, где военных обучали методам и способам ведения подрывной деятельности. Учебу вели зарубежные инструкторы. Кроме того, на передовые начали отправлять сотрудников специальных подразделений Национальной полиции Украины. Так, в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ разведка ЛНР зафиксировала служащих отдела охраны объектов стратегического назначения полиции Украины. Полицейских используют для рытья окопов.

Командование ВСУ борется с коронавирусом

Панику, вызванную распространением коронавируса, пытаются обуздать силами СБУ. Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщает, что у военнослужащих 30-й бригады ВСУ Службой безопасности Украины изымаются мобильные телефоны. Таким образом правоохранители надеются избежать утечки информации. Известно, что один из офицеров, майор Супрунюк, инфицирован коронавирусом.

СБУ уже задержала двух солдат, распространявших данную информацию, а личный состав бригады закрыт на карантин. По утверждению волонтерских организаций, в больницах Северодонецка и Харькова находится около 30 солдат с подозрением на заболевание коронавирусом, а в госпитале Мариуполя от указанной болезни уже скончался силовик Национальной гвардии Украины из-за несвоевременной постановки диагноза.

Ввиду острой нехватки медперсонала в подразделениях украинской армии командование ВСУ проводит добровольный сбор медицинских специалистов из состава частей военно-морских сил Украины. Медперсонал планируют подчинить воинским частям в зоне ООС. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. Однако 90% медиков уже отказались от предложения. Поэтому руководство решило заставить их в принудительном порядке. Прикомандирование проводится к 35-й и 54-й бригадам ВСУ, которые в скором времени отправятся в зону ООС.

1 Организация запрещена на территории РФ.