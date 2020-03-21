Онищенко прокомментировал действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Москва, 21 марта. Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заступился за главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову, которая скрыла от своего руководства информацию о посещении Испании, где бушует эпидемия коронавируса.

Ранее стало известно, что после возвращения из Испании Санникова продолжила ходить на работу, а также контактировала с иностранными студентами и сотрудниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии. Позднее у нее был диагностирован коронавирус. В отношении Санниковой было возбуждено уголовное дело.

Онищенко заступился за Санникову, отметив, что длительная работа в должности инфекциониста «притупляет бдительность». По его словам, главному инфекционисту Ставрополья могло показаться, что ее «не берет ни одна зараза», передает «360».

«Не врачам этого не понять. Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Никаких уголовных дел не надо», — пояснил Онищенко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 234 тысяч человек. От коронавируса погибло более 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.