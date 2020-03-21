Японский диетолог указала на полезные свойства «русской колбасы»

Москва, 21 марта. Полукопченая колбаса, приготовленная по русскому рецепту, достаточно долго хранится и сэкономит время при приготовлении пищи. Об этом рассказала японский диетолог Маюко Имаидзуми.

По ее словам, эти свойства делают продукт незаменимым во время карантина на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Своим мнением эксперт поделился на страницах газеты «Никкэй». Маюко Имаидзуми заметила, что в Японии «русскую колбасу» называют «карупасу». Этот продукт также делают из свинины, говядины и курятины, а после проведения тепловой обработки его вялят.

Маюко Имаидзуми заметила, что «русская колбаса» и салями помогут в ситуации, когда нет возможности часто ходить в магазины. Она добавила, что в продуктах есть протеин, цинк и жиры.

«Их можно хранить при комнатной температуре, поэтому можно запастись на случай чрезвычайных ситуаций. Между тем в них много соли, поэтому слишком налегать на них не стоит», — указывается в опубликованном в японском издании материале.

Также диетолог поделилась несколькими рецептами. Так, если завернуть кусочки «русской колбасы» и сыра в пельменное тесто, после чего запечь в духовке, то получится неплохая закуска.

Роскачество ранее составило рекомендации по выбору варено-копченой и сырокопченой колбасы. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем полезна вареная колбаса и вредна копченая. Врач отметила, что у колбасы есть полезное свойство ― сытность. По ее словам, также колбаса отличается высоким содержанием жира из-за добавления яичного желтка.