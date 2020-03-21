Nokia воскресила культовый музыкальный телефон 2007 года

Москва, 21 марта. Компания Nokia возродила производство легендарного мобильного телефона 5310 из серии XpressMusic, который впервые был выпущен в 2007 году. Видео презентации воскрешенного и осовремененного гаджета опубликовано в Сети.

Гаджет получил название Nokia 5310. Устройство оснащено 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и кнопочной клавиатурой. Телефон имеет 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, а также восьмимегапиксельная камеру.

Емкость аккумулятора 5310 составляет 1200 миллиампер-часов. В телефоне предусмотрена установка двух сим-карт.

Новое устройство обойдется в 39 евро. Продажи воскрешенной культовой модели телефона стартуют в марте.