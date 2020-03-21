Соловейчик посоветовал министру спорта Матыцину создать паблик во «ВКонтакте»

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин выступил с видеообращением к гражданам нашей страны, в котором заявил об отмене всех соревнований на территории России и назвал это единственно верным решением. В настоящий момент средства массовой информации активно обсуждают суть целиком и полностью правильной речи министра, упуская между тем одну важную деталь: свое заявление Матыцин, один из высших государственных чинов, сделал через американскую социальную сеть Instagram.

Этот факт вызвал недоумение у председателя регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимира Соловейчика. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что министру спорта следовало проявить больше патриотизма при выборе средства коммуникации с широкой публикой и обратить внимание на российские соцсети.

«Очевидно, что решение об отмене всех соревнований Матыцин принял не сам по себе, а в соответствии с рекомендациями правительства, — убежден собеседник ФАН. — Но, естественно, в этих рекомендациях не было пункта о том, через какие именно средства массовой информации это решение нужно довести до населения. Так что здесь, я уверен, министр действовал абсолютно самостоятельно. Предположу, что он не совсем в курсе, какие у нас есть социальные сети, и имеет аккаунт только в Instagram».

По мнению Соловейчика, для того, чтобы донести информацию государственной важности до россиян, Матыцин вполне мог воспользоваться услугами государственных же информационных агентств — ТАСС и РИА Новости.

«В конце концов, я, как патриот Невского края (Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — Прим. ФАН), мог бы посоветовать господину министру нашу патриотическую соцсеть «ВКонтакте», расположенную как раз на берегах Северной столицы. Он вполне может создать там личную или ведомственную страницу, либо паблик, который ему официально подтвердят — и делать заявления через него!», — сказал коммунист.

Что же касается Instagram (а также Twitter и Facebook), то он, по словам собеседника ФАН, несмотря на популярность среди молодежи и тех же спортсменов, принадлежит юридическим лицам, зарегистрированным за рубежом, и, соответственно, российской соцсетью не является, хоть и имеет локализацию на русском языке.