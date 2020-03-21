Масштабный пожар на заводе в Дмитрове сняли на видео с воздуха

Москва, 21 марта. Крупный пожар на территории алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове удалось снять на камеру с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как пожарные борются с пламенем, охватившем более 32 тысяч квадратных метров площади.

На опубликованных кадрах видно, что на территории завода полыхает сильный пожар. У одного из зданий полностью разрушена крыша, а территорию затянуло густым дымом.

«Осложняется все металлоконструкциями, завести внутрь личный состав рискованно достаточно», — сообщил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Пожарные отряды расположились по периметру и работают с применением высотной техники. Отмечается, что воды на территории завода не хватает, поэтому спасатели были вынуждены проложить дополнительную рукавную линию, передает телеканал «360».

На данный момент уже удалось ликвидировать возгорание на складе готовой продукции и в помещениях администрации. Специалистам предстоит установить причины, по котором вспыхнул пожар. По предварительным данным, устранение последствий может занять около суток.

Напомним, что пожар на территории алюминиевого завода в поселке Каналстрой начался утром 21 марта. Пламя охватило 80% здания.