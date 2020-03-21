Доктор Мясников назвал единственное действующее средство для борьбы с коронавирусом

Москва, 21 марта. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что глобальный карантин является единственным эффективным средством борьбы с коронавирусом.

По его словам, синхронный международный карантин является единственным действующим средством для борьбы с коронавирусом, так как он позволит избежать дальнейшего распространения заболевания.

«В условиях синхронного международного карантина можно надеяться на разрешение ситуации к маю. И дай-то Бог! Иначе у нас у всех будут проблемы. Не медицинского характера», — написал Мясников в своем Instagram.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 234 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что американские власти имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.