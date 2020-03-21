Число заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 35

Москва, 21 марта. Число заболевших коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось вдвое и достигло 35 человек, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по региону.

Накануне в оперштабе сообщали, что число инфицированных COVID-19 в Подмосковье составляет 18 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 17 человек.

Ранее в субботу, 21 марта, стало известно, что четыре человека из подмосковного Реутова предположительно заразились коронавирусом. Повторные тесты отправлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

Ранее итальянский врач, глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти развеял миф о коронавирусе. Он сообщил, что коронавирус нового типа опасен для всех возрастов и может протекать в тяжелой форме даже у молодых людей. По его словам, половина «тяжелых» пациентов в отделении моложе 65 лет.