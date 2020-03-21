Эксперты объяснили, что политика Facebook не в состоянии остановить вбросы про коронавирус

Москва, 21 марта. Программа Facebook по борьбе с фейками про коронавирус несостоятельна, поскольку искусственный интеллект не способен их распознать. Такую оценку дал российский эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов.

По его словам, автоматические алгоритмы могут определить фейки лишь по косвенным признакам, например, желтому заголовку, передает издание «Политика сегодня».

«Никаких автоматических «распознавателей» фейков просто не бывает, за исключением, когда модераторы уже что-то пометили как фейк и дальше автоматический алгоритм просто находит четкие и нечеткие дубли этого сообщения в других местах и банит», — отметил Ашманов.

Он обратил внимание, что большая часть сообщений, постов и других данных о коронавирусе, публикуемых в социальной сети, неуникальны, то есть это пересказ уже выложенной информации. Данная картина четко иллюстрирует, насколько просто осуществить нужный вброс в Facebook.

С Ашмановым согласен ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. Специалист подчеркнул, что нейросети Facebook не в состоянии отличить откровенную ложь от безобидной шутки.