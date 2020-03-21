В Ливии будет остановлено движение такси и автобусов в связи с угрозой коронавируса

Тобрук, 21 марта. Движение общественного транспорта и такси в Ливии будет остановлено в связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19). Также будут закрыты все магазины за исключением тех, которые продают продукты, мясо и хлебобулочные изделия, а также бытовую химию. Такое решение было принято временным правительством Ливии в Тобруке ради безопасности ливийских граждан. Соответствующее постановление министерства внутренних дел (МВД) североафриканского государства было опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.

Кроме того, отмечается, что на основании решения МВД Ливии о введении в стране комендантского часа №334, продолжат действовать разрешения, предоставленные ливийским аптекам. Такие меры принимаются, чтобы обезопасить население Ливии от эпидемии коронавирусной инфекции, которая, распространившись с территории Китая на другие государства, унесла жизни уже почти 10 тысяч человек.

Напомним, накануне Федеральное агентство новостей опубликовало призыв официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерала-майора Ахмада аль-Мисмари, который, обратившись к ливийскому народу, попросил соблюдать рекомендации комитета на высшем уровне, созданного ЛНА для противодействия эпидемии COVID-19.