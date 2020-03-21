В Петербурге заработали 150 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус

В Петербурге во всех районах города заработали 150 пунктов забора анализов на коронавирусную инфекцию. Если в первый день их работа вызывала нарекания, то сейчас, на пятый день работы, в них побывали и уже сдали анализы около 10 тысяч человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суббота, полдень. Прямо с улицы Комсомола в доме 14 (относится к поликлинике №54 Калининского района) дверь, на которой висит объявление с предложением сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Судя по режиму, пункт забора работает чуть ли не в режиме 24/7. Захожу, ожидая увидеть толпу взволнованных людей.

Но меня встречают только три медика в респираторах и соответствующей противоэпидемической экипировке.

«Заходите-заходите, давайте проверимся», — уговаривают улыбчивые доктора.

Мне не надо.

Интересуюсь, следует ли пройти тест моему приятелю, вернувшемуся в Петербург из-за границы дней 10 назад. Как человек ответственный, он сидит дома в добровольной самоизоляции, но все-таки нервничает: а вдруг вирус уже прокрался в организм?

Словоохотливые медики подробно рассказывают, что прийти, конечно, следует, тем более если волнуется. Достаточно иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Обследование совершенно бесплатное, можно приезжать из любого района независимо от места регистрации. Кровь здесь не берут — только мазки из носоглотки, анализы направляются в лабораторию Роспотребнадзора, ответ придет через смс. Ну, или в виде добрых докторов в противочумных костюмах — если анализ будет положительным.

Удивляюсь, почему совсем нет желающих провериться.

«Что вы, ежедневно человек по 70 приходит, едва справляемся! — едва не крестятся медики. — Только сегодня с утра уже 23 пациента побывали. Просто, видимо, вам повезло — суббота, кто-то еще не проснулся, а кто-то уже уехал по делам и не смотрит новости. Через пару часов начнется».

Три медработника постоянно трудятся в центре здоровья 54-й поликлиники, сюда их привлекли в связи с эпидемией. Но многие говорят, что готовы работать и сами, добровольно, так как понимают степень угрозы и хотят поддержать пациентов и коллег.

Мне подробно рассказывают, что паниковать не надо, и буквально на пальцах показывают, что и как надо делать, чтобы обезопасить себя и близких. Мыть руки — не просто часто, а очень часто, как можно чаще. Пить много теплой, но не горячей и не холодной, воды. Не держаться в общественном транспорте и в других местах массового скопления людей за любые поверхности. Протирать антисептиками все, что можно протирать.

«Приходите, если что» — улыбаются добрые медработники.

Я им советую держаться — рабочий день только начинается. В режиме 24/7.

Напомним, по данным на 21 марта, в Санкт-Петербурге в больнице Боткина находятся 340 пациентов с подозрением на коронавирус. Диагноз официально подтвержден у 14 человек, двое уже выписаны.

Граждане, которые прибыли из неблагополучных по COVID-2019 стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов в этом случае будет производиться на дому.

Справка ФАН

Пункты забора биоматериала для граждан, желающих добровольно обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции: