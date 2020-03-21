Критик Соседов оценил эпатаж и креативность Little Big в рамках трендов Евровидения

Москва, 21 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил рейв-коллектив Little Big, который с песней Uno должен был представить Россию на международном песенном конкурсе Евровидение.

Он пояснил, что, согласно правилам конкурса, обычно изменения касаются только песни, однако менять исполнителя или нет — остается на усмотрении страны. Это совершенно легитимно, рассказал Соседов, комментируя возможное участие Little Big в Евровидении в следующем году.

«Но никто не будет заморачиваться с этим, никто не будет проводить отборы, поскольку это деньги и другие определенные хлопоты. Люди и так старались, зачем менять? Это все глупости. К тому же, не было сделано никаких ставок. Новых лошадей ставить никто не будет», — считает Сергей Соседов.

Музыкальный критик положительно отреагировал на решение продюсеров отправить на Евровидение именно коллектив Little Big, который полностью соответствует нынешнему стандарту конкурса. По словам Соседова, сейчас внимание обращают на яркость и эпатажность номера. Он заметил, что ни в одной стране мира нет художника, которого любили бы все. Это касается и Little Big. На Евровидении нужно шоу, а не песни, считает музыкальный критик.

«Нужно поднять зал, завести, удивить и так далее», — пояснил он.

Как рассказал Соседов, шоу как таковое лет 20 назад не имело совершенно никакого значения, и это не добавляло конкурсу изюминки. Сегодня же может победить тот, кто удивит, заметил музыкальный критик, напомнив о победителях последних лет.

«Разве они стояли смирно? Разве они голосили? Боже упаси! Хотя за всю историю музыки были такие сумасшедшие голоса, к которым не приблизиться. Сейчас зрителя не удивишь руладами. Он жаждет креативности», — рассуждает Соседов.

По его словам, Евровидение превратилось в праздник, в котором важна не победа, а участие. Музыкальный критик указал на креативность группы Little Big, это и стало критерием их общеевропейского успеха.

Евровидение должно было пройти в мае в Роттердаме, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.