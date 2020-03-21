Итальянский врач развеял миф о коронавирусе

Москва, 21 марта. Коронавирус нового типа опасен для всех возрастов и может протекать в тяжелой форме даже у молодых людей, заявил глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.

Врач развеял миф о том, что заболевание опасно только для пожилых людей. По его словам, половина «тяжелых» пациентов в отделении моложе 65 лет.

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые», — сообщил Песенти.

Врач добавил, что различие состоит в том, что молодые люди имеют более крепкое здоровье, поэтому чаще выживают.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более 9 тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

Ранее известный врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал догадки об опасности ибупрофена при коронавирусе. Медик развеял миф о вреде популярного лекарства при COVID-19. Кроме того, Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира.