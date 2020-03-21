МИД РФ призвал США прекратить «сводить политические счеты»

Москва, 21 марта. МИД РФ призывает США прекратить «сводить политические счеты» и сосредоточиться на расширении взаимодействия в непростой для мира период. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, слова которого опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, в Вашингтоне наблюдается определенная нервозность, и это можно понять.

«Но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном «сведении политических счетов», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ призвал США отказаться от «антигуманных» санкций в отношении Ирана, поскольку эта страна сейчас испытывает острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения из-за коронавируса. Рябков отметил, что в Вашингтоне наверняка понимают разницу между разовой поставкой гуманитарной помощи и отсутствием у Ирана возможности из-за «жесткого санкционного прессинга» США получать доходы от экспорта, без которых невозможно профинансировать необходимые госпрограммы.

«Тем не менее, официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны», — констатировал российский дипломат.

Отметим, что в Иране сейчас царит очень неблагоприятная эпидемиологическая обстановка — здесь зарегистрировано уже более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, а жертвами инфекции стали свыше 1,5 тысячи человек. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Исламской Республики на фоне растущего числа жертв коронавируса в стране.