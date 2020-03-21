Москва, 21 марта. Проведение митингов в условиях эпидемии коронавируса представляет серьезную опасность для их участников и окружающих, поэтому организаторы подобных мероприятий должны подвергаться крупным штрафам. Об этом заявил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Он напомнил, что 17 марта руководство партии КПРФ провело демонстрацию по случаю годовщины референдума о сохранении СССР, игнорируя меры безопасности, которые ранее были объявлены властями РФ.

«С подобными нарушениями норм ВОЗ необходимо бороться, в первую очередь, на законодательном уровне, и применять к нарушителям нормы Кодекса об административных правонарушениях, с наложением крупного штрафа как на физических лиц, так и на юридических, — пояснил Самонкин.

Он также отметил, что в Киргизии за нарушение правил карантина предусмотрен штраф в размере четырех тысяч долларов или лишение свободы от двух до пяти лет. В Польше за подобные нарушения предполагается штраф в размере одной тысячи евро. В Южной Корее за эти нарушения штрафуют на восемь тысяч долларов, передает iReactor.

Самонкин назвал умышленной провокацией проведение митингов в условиях коронавируса, отметив, что в России необходимо ужесточить законодательство в этой сфере и увеличить размеры штрафов для тех, кто проводит митинги в условиях карантина.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. От вируса погибло более 11 тысяч человек.

В России зафиксировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.