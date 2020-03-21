Писатели и военкоры призвали Володина увековечить память Лимонова

Москва, 21 марта. Журналисты и писатели поддержали призыв к спикеру Госдумы Вячеславу Володину официально увековечить память выдающегося литератора Эдуарда Лимонова. Инициативу одобрили военкоры Дмитрий Стешин, Семен Пегов, а также писатели Игорь Молотов, Дмитрий Петровский и многие другие.

Молотов отметил, что подобную инициативу ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку Лимонов вписал себя в историю, точно так же как и великий французский писатель Жан Жене, который завещал похоронить себя на старом арабском кладбище в Марокко.

«Лимонов остался с нами», — отметил Молотов.

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался 17 марта и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.