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Писатели и военкоры призвали Володина увековечить память Лимонова

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Писатели и военкоры призвали Володина увековечить память Лимонова

Москва, 21 марта. Журналисты и писатели поддержали призыв к спикеру Госдумы Вячеславу Володину официально увековечить память выдающегося литератора Эдуарда Лимонова. Инициативу одобрили военкоры Дмитрий Стешин, Семен Пегов, а также писатели Игорь Молотов, Дмитрий Петровский и многие другие.

Молотов отметил, что подобную инициативу ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку Лимонов вписал себя в историю, точно так же как и великий французский писатель Жан Жене, который завещал похоронить себя на старом арабском кладбище в Марокко.

«Лимонов остался с нами», — отметил Молотов. 

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался 17 марта и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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