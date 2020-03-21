Беглов не стал закрывать Петербург, но призвал россиян отказаться от его посещения

Санкт-Петербург, 21 марта. Власти Северной столицы не станут закрывать город для туристов, но жителям других регионов стоит на время отказаться от посещения города ради противодействия распространению коронавируса. С таким обращением к россиянам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что скоро каникулы и многие захотят приехать в культурную столицу, однако от этих планов лучше отказаться.

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету», — заявил Беглов.

Градоначальник призвал россиян ограничить свои передвижения на время эпидемии китайского коронавируса.

«Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Поэтому я бы рекомендовал им воздержаться, не приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться», — пояснил он.

Сейчас по официальным данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом, еще один выявлен в Ленинградской области. Двое пациентов в Северной столице уже выздоровели.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга объявил, что город готов к вероятному пику заболеваемости пневмонией COVID-19. По его словам, в городе спокойная обстановка, а в магазинах достаточно продуктов. Пик заболеваемости в регионе ожидается через две-три недели, передавало Федеральное агентство новостей.