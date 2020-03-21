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Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

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Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

Москва, 21 марта. Музей о Великой Отечественной войне «Дорога памяти» открыл свои двери для журналистов, которым показали готовые залы и галереи комплекса.

Среди продемонстрированных залов был и шестой — «Битва под Москвой. На защите неба». Гости музея оказываются якобы на крыше столичной высотки среди ящиков с песком, асбестовыми рукавицами и щипцами, рядом с 37-мм зенитной пушкой. В «небе» можно услышать гул самолетов, увидеть воздушный бой немецких бомбардировщиков и советских истребителей на фоне лучей от зенитных прожекторов.

Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

Во всех галереях музея по левую сторону расположена «река времени», которая отсчитывает каждый день из 1418 дней войны. По правую сторону — лента из фотографий красноармейцев — участников Великой Отечественной войны. Посетители могут найти среди снимков родственников — для этого им нужно воспользоваться связанными с лентой поисковыми системами, где надо набрать имя и фамилию.

Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

В парке «Патриот» идет строительство филиала центрального музея Вооруженных сил с мультимедийной галереей «Дорога памяти». Фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны можно загрузить на портале Минобороны России в одноименном информационном разделе. После этого снимки появятся в мультимедийной галерее. Грандиозный проект объединит десятки миллионов судеб, фотографий.

Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

В филиале музея в парке «Патриот» разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны — например, фотографии, награды, оружие, документы и многое другое.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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