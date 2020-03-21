Журналистам впервые показали готовые залы музея «Дорога памяти»

Москва, 21 марта. Музей о Великой Отечественной войне «Дорога памяти» открыл свои двери для журналистов, которым показали готовые залы и галереи комплекса.

Среди продемонстрированных залов был и шестой — «Битва под Москвой. На защите неба». Гости музея оказываются якобы на крыше столичной высотки среди ящиков с песком, асбестовыми рукавицами и щипцами, рядом с 37-мм зенитной пушкой. В «небе» можно услышать гул самолетов, увидеть воздушный бой немецких бомбардировщиков и советских истребителей на фоне лучей от зенитных прожекторов.

Во всех галереях музея по левую сторону расположена «река времени», которая отсчитывает каждый день из 1418 дней войны. По правую сторону — лента из фотографий красноармейцев — участников Великой Отечественной войны. Посетители могут найти среди снимков родственников — для этого им нужно воспользоваться связанными с лентой поисковыми системами, где надо набрать имя и фамилию.

В парке «Патриот» идет строительство филиала центрального музея Вооруженных сил с мультимедийной галереей «Дорога памяти». Фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны можно загрузить на портале Минобороны России в одноименном информационном разделе. После этого снимки появятся в мультимедийной галерее. Грандиозный проект объединит десятки миллионов судеб, фотографий.

В филиале музея в парке «Патриот» разместят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны — например, фотографии, награды, оружие, документы и многое другое.