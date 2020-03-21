Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Минск, 21 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны эвакуировать граждан, которые выехали за границу в разгар пандемии коронавируса.

В ходе совещания с главами белорусских госорганов Лукашенко отметил, что некоторые белорусы выехали за границу в период пандемии коронавируса, несмотря на предупреждения властей об опасности.

«Мы уже гвалтом кричим: не езжайте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу», ― возмутился Лукашенко.

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.

«Пускай там и сидят, если туда выехали», — добавил глава республики.

При этом Лукашенко признал, что бывают случаи, когда люди покидают страну для решения «каких-то вопросов».

Накануне Минздрав Белоруссии сообщил, что число инфицированных новым коронавирусом в стране выросло до 69. Ранее Лукашенко отметил, что паника, распространяемая по всему миру из-за пандемии коронавируса, представляет большую опасность, чем сама инфекция.

Глава государства заявил, что весь цивилизованный мир «сошел с ума» из-за коронавируса, а зарубежные политики пытаются использовать страхи людей ради своих интересов. С другой стороны Лукашенко признал, что эпидемия может «встряхнуть» всю систему здравоохранения Белоруссии. Президент Белоруссии пошутил, что что его через день «хоронят» из-за коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.