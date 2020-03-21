США намерены создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Вашингтон, 21 марта. Министерство энергетики США пытается убедить главу Белого дома Дональда Трампа вступить в альянс с Саудовской Аравией для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По мнению чиновников из министерства энергетики США, альянс Вашингтона и Эр-Рияда позволит избежать дальнейшего обвала цен на нефть, а также может привести к выходу Саудовской Аравии из состава ОПЕК. Американские чиновники рассматривают несколько вариантов подобного альянса, один из которых предполагает использование национальных запасов нефти. В настоящее время данный план обсуждается чиновниками из министерства энергетики США, однако еще не одобрен Белым домом.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли прийти к согласию по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия объявила о планах резко увеличить объемы добычи нефти, а также предложила своим покупателям существенные скидки.

Действия Саудовской Аравии привели к падению цен на нефть на 34%, что стало самым большим обвалом стоимости «черного золота» со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Решение Саудовской Аравии привело к колебанию курсов национальных валют и падению фондовых рынков.