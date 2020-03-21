Малышева посоветовала шесть правил для защиты от коронавируса

Москва, 21 марта. Телеведущая Елена Малышева продолжает просвещать россиян по вопросам здоровья, в этот раз обратив внимание на наиболее актуальную тему — пандемию коронавируса.

На своей странице в Instagram доктор медицинских наук дала шесть простых рекомендаций для предотвращения заражения вирусом SARS-CoV-2.

«6 шагов, чтобы предотвратить COVID-19», — озаглавила она свою запись.

Медик посоветовала чаще мыть руки, соблюдать дистанцию при контакте с другими людьми, особенно больными коронавирусом.

Кроме этого, при проявлении симптомов следует оставаться дома, а при кашле и чихании — закрываться. При этом маску необходимо носить только при заражении либо уходе за больным.

Также Малышева подчеркнула важность обработки поверхностей дезинфицирующими средствами.

В следующий раз телеведущая пообещала выложить специальный ролик, в котором ответит на вопросы подписчиков о коронавирусе, заданные в комментариях.

Ранее Малышева дала прогноз по срокам разработки вакцины против коронавируса. По ее словам, такие препараты появятся не ранее, чем через три месяца, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти КНР сообщили в конце декабря 2019 года. Несмотря на попытки локализовать вспышку заболевания, эпидемия распространилась за пределы страны. На данный момент эпицентр распространения переместился в Европу.