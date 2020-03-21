Поклонники не узнали на снимке «тучную даму» Догилеву

Москва, 21 марта. Актриса Татьяна Догилева опубликовала фотографию со съемок продолжения сериала «Обычная женщина» на своей странице в Facebook. Поклонники артистки не узнали ее на снимке из-за лишнего веса.

«Это я и Евгений Гришковец, «Обычная женщина-2». Рано утром, перед съемками», — написала Догилева.

Подписчики 63-летней артистки удивились, увидев фотографию.

«Это не Татьяна!» — написали в комментариях.

«А где на этом кадре Догилева? Тут какая-то тучная дама и Гришковец», — отметил пользователь Facebook.

«Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», — опечалилась одна из поклонниц.

«Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», — прокомментировали в соцсети.

Как пишет Kp.ru, актриса могла набрать вес специально для съемок. Ранее Догилева уже экспериментировала с внешностью и делала круговую подтяжку лица. Актриса призналась, что операция была очень сложной, поэтому во второй раз она не решилась бы на такую процедуру. По словам Догилевой, тогда ее тоже многие не узнавали. У актрисы даже возникли проблемы со въездом в Германию, потому что ее внешность отличалась от фотографии в паспорте.

Большинству россиян Догилева стала известна после выхода кинокартины 1984 года «Блондинка за углом». За долгую карьеру актриса снялась в 120 фильмах, работала с Леонидом Филатовым, Андреем Мироновым и другими звездами советского кино.