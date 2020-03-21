Сирия, 21 марта. «Лива аль-Хамза» застрелила гражданского на севере Алеппо. Турецкие военнослужащие обезвредили двух курдских боевиков в Хасаке. На востоке Хомса неизвестные ВВС нанесли авиаудар по позициям проиранских сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели очередной этап работ по разминированию в окрестностях Дамаска.

ВС Турции и союзные силы: нейтрализовали двух курдских боевиков на севере Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): застрелили мирного жителя на севере Алеппо за отказ от досмотра на КПП.

«Демократические силы Сирии» (SDF): застрелили гражданского на востоке Алеппо, в Хасаке задерживают на блокпостах жителей.

Провинция Дамаск

В районе Ат-Тадамун инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) закончили очередной этап по расчистке освобожденных кварталов от брошенных боеприпасов и мин-ловушек, оставленных террористами «Джебхат ан-Нусры»1 при отступлении из города в 2018 году. Работы продлились до 13.00, обнаруженные мины и СВУ позже будут уничтожены саперами за городской чертой на военном полигоне.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции боевики «Лива аль-Хамза» (одна из фракций «Сирийской национальной армии») застрелили гражданского в поселке Басута. Юноша спровоцировал конфликт на КПП, отказавшись остановиться для досмотра, в ответ боевики открыли по нему огонь на поражение. По информации источника, погибший принадлежал к местному племени Аль-Мували. Расправа над членом плени неблагоприятно сказалось на отношении местных к оккупантам. Протурецкие боевики и ранее провоцировали конфликты с местным населением, вымогая деньги, отбирая у фермеров урожай и похищая людей с целью получения выкупа от их семей.

В городе Манбидж гражданский был ранен курдскими боевиками. Как сообщает Alk Habour, в честь празднования Навруза Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь из автоматических винтовок. Под обстрел попал мужчина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники сообщили порталу Step News, что неопознанный самолет нанес несколько воздушных ударов в восточной части провинции Хомс, совершив налет на позиции иранских и иракских ополченцев «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» в окрестностях города Пальмира и в пустыне Бадия Эс-Сухне.

Источник также сообщил, что авиаудары неизвестных ВВС были нанесены по иранской базе Имама Али у деревни Аль-Хари в окрестностях города Абу-Кемаль. Базе был причинен серьезный материальный ущерб, но сообщений о пострадавших бойцах не поступало. Международная коалиция отрицает причастность к атаке на позиции проиранских сил. Напомним, что авианалет произошел на фоне ухудшения американо-иранских отношений. 3 января США нанесли авиаудар в аэропорту Багдада по конвою высокопоставленных лиц иранского ополчения «Кудс» и иракских Сил народной мобилизации. В результате погиб генерал Касем Сулеймани и замглавы Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран в ответ на убийство генерала заявил о намерении отомстить США.

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции сообщило, что два боевика «Демократических сил Сирии» были нейтрализованы при попытке проникнуть в район проведения операции «Источник мира». Ведомство не указывает конкретное место, где произошло столкновение.

По случаю празднования Навруза курдские силы безопасности «Асайиш» повысили меры безопасности на оккупированных территориях. По данным портала Alk Habour, ряд гражданских были задержаны на блокпостах SDF на востоке провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.