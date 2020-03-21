В Сирию привезли тела 14 ликвидированных террористов-наемников ПНС и Турции

Дамаск, 21 марта. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал прибытие на север провинции Алеппо тел 14 джихадистов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, ликвидированных военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА).

Отмечается, что переправленные ранее Турцией на территорию североафриканского государства и убитые там террористы являются уроженцами сирийских населенных пунктов Абу-Кемаль, Аль-Баб, Пальмира и Салкин. Согласно данным SOHR, в Ливии силами фельдмаршала Халифы Хафтара были ликвидированы свыше 143 сирийских наемников, которые были членами группировок «Лива Суккур аш-Шамали», «Лива аль-Муатасим», «Лива Султан Мурад», «Лива Сулейман Шаха» и «Фиркат аль-Хамза».

Кроме того, известно, что сирийские наемники, которых Анкара привезла на ливийскую территорию для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований ПНС, были убиты, когда пытались устроить провокации против военнослужащих ЛНА в квартале Салах ад-Дин, в районах Рамла и Аль-Хадба, а также вблизи Мисураты.

Известно, что Турция серьезно урезала жалование наемникам, прибывшим в Ливию из Сирии и других стран, поскольку их численность превышает 6000 человек, на которую изначально рассчитывала Анкара. Ранее официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари сообщал, что турецкие власти перебросили для поддержки оккупационного режима Файеза Сарраджа в Триполи более 7500 наемников, большая часть из которых прибыли из сирийского Идлиба (по информации SOHR, около 4750 боевиков). Еще порядка 1900 джихадистов-новобранцев ПНС в настоящее время проходят спецподготовку в турецких тренировочных лагерях.

Ранее Федеральное агентство новостей раскрыло маршруты переброски Турцией сирийских наемников ПНС, которые прибывают в Ливию морским и авиационным транспортом.