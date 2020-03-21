Россияне на карантине празднуют Всемирный день поэзии в Интернете

Москва, 21 марта. В этом году массовые мероприятия в честь Всемирного дня поэзии отменились, как и многие другие публичные встречи, в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако поэты нашли выход из положения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

21 марта в мире отмечают День поэзии. Его празднуют с 2000 года, в том числе и в России. В этом году массовые мероприятия в честь праздника отменились, как и многие другие публичные встречи, в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, во многих странах введены карантинные меры и жителям рекомендована самоизоляция. Поэтов на карантине поддержал Российский союз писателей и запустил сайт, посвященный Дню поэзии.

На специальном портале опубликована история учреждения этого праздника, видеозаписи предыдущих праздничных мероприятий, собраны лекции о великих русских поэтах и интервью с современными авторами. В этот день поэты читают стихи в социальных сетях.

«Всемирный день поэзии отмечается сегодня, 21 марта. Это день весеннего равноденствия, и такая привязка не случайна: поэзия у многих ассоциируется с весной, с возрождением жизни. Этот праздник впервые отмечался в нашей стране, а также во всем мире, в 2000 году, — сказал в виртуальном обращении президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук. — Каждый год в этот день вручались национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года». Но в этом году коронавирус поменял наши планы, поэтому Всемирный день поэзии отмечается в виртуальной форме».

Кравчук отметил, что церемония награждения была полностью подготовлена, но за несколько дней до нее поступило распоряжение мэра Москвы о запрете проведения мероприятий с числом участников свыше 50 человек. Предварительно церемония перенесена на 22 мая.

Напомним, о возникновении коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года. Эпицентром заражения стала китайская провинция Хубэй. На данный момент наиболее остро ситуация обстоит в Италии. Известно о более чем 210 тысячах заражений ранее неизвестным заболеванием по всему миру.