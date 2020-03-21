Власти Ливии инспектируют санэпидобстановку в стране в связи с угрозой коронавируса

Бенгази, 21 марта. Глава Временного правительства Ливии Абдалла Тани инспектирует работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Бенгази во время комендантского часа. Об этом сообщает арабское издание Afrigate News в своем аккаунте в Twitter.

Глава Временного правительства Абдалла Тани проверяет стоимость медикаментов в аптеках, а также работу на полицейских и военных КПП в ходе комендантского часа.

Кроме того, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари призвал ливийский народ соблюдать рекомендации ЛНА по противодействию коронавирусу: не покидать свои дома без крайней надобности и ограничить передвижение по улице, а также прислушиваться к рекомендациям комитета, общаться с друзьями и близкими по телефону, избегая близких контактов и большого скопления людей. Мисмари подчеркнул, что ограничение передвижения не является ограничением свободы ливийцев, а необходимыми мерами для предотвращения эпидемии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром указа о строительстве инженерными войсками второго полевого госпиталя в районе аль-Хувари в Бенгази. Предполагается, что новый госпиталь будет принимать на карантин людей с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).