Врачи заявили, что коронавирус представляет серьезную опасность для молодых людей

Рим, 21 марта. Итальянские врачи заявили, что коронавирусная инфекция опасна для молодых людей и может привести к ужасным последствиям. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на итальянских медиков и специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Врачи отмечают, что молодым людям не следует считать себя «неуязвимыми», так как они могут погибнуть от коронавируса, как и пожилые люди. Врач из госпиталя в итальянской Ломбардии Антонио Песенти отмечает, что в их клинику поступает все больше молодых людей с коронавирусом. По его словам, более 50%с пациентов с коронавирусом являются молодыми людьми.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 234 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 11 тысяч человек.

В России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.