Кружковое движение НТИ запустило агрегатор для онлайн-обучения студентов и школьников

Москва, 21 марта. Школьники и студенты смогут проходить дистанционное обучение и участвовать в кружках благодаря специальному агрегатору, на котором собраны необходимые образовательные онлайн-ресурсы. Кружковое движение Национальной технологической инициативы создало площадку под названием Kruzhok.org. Об этом сообщили в пресс-службе НТИ.

Учащиеся некоторых вузов и школ перешли на домашнее обучение из-за коронавируса. Созданный агрегатор поможет им не отставать от образовательной программы и получить доступ ко всем необходимым учебным материалам.

«Получить доступ к лучшим курсам, технологическим проектам и соревнованиям, удаленным стажировкам в технологических компаниях и стартапах», — говорится в сообщении.

Вся необходимая информация распределена по трем основным разделам. В первом собраны данные о технологических кружках, материалы для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам и другим темам. Доступ к данным бесплатный. Все материалы упорядочены и поделены по темам, возрастам и категориям.

Во втором разделе можно найти информацию о практике и работе над проектами. Учащимся предлагают участвовать в онлайн-челленджах, хакатонах и соревнованиях. Кроме того, там же можно узнать о предложениях от технологических компаний о стажировке.

«Наши соратники по всей России выкладывают на Kruzhok.org актуальную информацию о действующих кружках и курсах, редактируют страницы, размечают данные», — говорится в сообщении.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы является сообществом энтузиастов со всей России. Организация занимается формированием поколения предпринимателей инженеров, ученых и управленцев.