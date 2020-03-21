Террористы-наемники ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

Триполи, 21 марта. Пользователи соцсетей сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Так, один из местных жителей на своей странице в Facebook написал о нескольких провокациях боевиков главаря ПНС Файеза Сарраджа в районе дипломатического клуба на направлении Айн Зара.

Также террористы, оккупировавшие ливийскую столицу – Триполи, произвели артиллерийский обстрел по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара с территории парка в районе Абу Салим. Кроме того, члены преступных группировок ПНС вели обстрел из артиллерии из района Ар-Рамла и открыли огонь из 23-мм орудия по направлению Ас-Сванию.

Еще бандиты триполитанского марионеточного «правительства» обстреляли из артиллерии военнослужащих ЛНА на направлении Вади ар-Рабиа. Из-за нарушения режима тишины террористами-наемниками за минувшие сутки потери ливийской армии составили семь человек убитыми. В ответ на провокацию со стороны боевиков ПНС солдаты Халифы Хафтара точечным огнем уничтожили склад боеприпасов южнее Триполи, в результате сильного взрыва были ликвидированы несколько сирийских наемников и несколько бандитов, терроризирующих мирное население ливийской столицы.

Twitter-аккаунт, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА), сообщил о продолжающихся попытках джихадистов, привезенных в Ливию Турцией из Идлибской зоны деэскалации, устроить массированное наступление на позиции ливийских военных в Айн Заре и Абу Салим. Тем не менее солдаты успешно отбивают все атаки террористов, в рядах которых имеются большие потери. Триполийские жители говорят о десятках раненых бандитов, которых перевозят кареты скорой помощи, в городе слышны сирены.

المرتزقة السوريون كلاب #السراج ما زالوا يحاولون تنفيذ هجومهم الاستفزازي في عين زارة

و قواتنا الخاصة حماة #أبوسليم صامدون و نحن لهم بالمرصاد بإذن الله

و ما نزال نسمع دُوي أصوات سيارات الإسعاف التي تنقل بشكل مستمر المصابين من هؤلاء الخونة#ليبيا#طرابلس — حُماة أبو سليم (@AboSaleemDfndrs) March 20, 2020

Кроме того, в очередной раз был зафиксирован турецкий беспилотник ПНС, осуществлявший полет в небе над районом Бир аль-Алям. Стоит отметить, что, несмотря на прекращение авиарейсов в связи с коронавирусом, за вчерашний день сразу три самолета «Ливийских авиалиний» вылетели из аэропорта Триполи в Турцию.