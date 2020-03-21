В Сирте арестовали водителя «Скорой», который перевозил нелегалов

Сирт, 21 марта. Разведчики из Сирта, недавно освобожденного от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, задержали местных жителей, перевозящих нелегалов. Об этом сообщают пользователи Facebook.

Источник пишет, что перевозка пяти нелегальных мигрантов осуществлялась на машине скорой помощи в обмен на финансовое вознаграждение. «Перевозчиков» администрация города направила в прокуратуру — им грозят максимальные штрафы за использование карет скорой в незаконных целях во время кризиса в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о убсиливающейся напряженности в регионе — боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии усиливают свою группировку близ Сирта и Аль-Джуфра. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, в направлении Сирта движется многочисленное подкрепление боевиков.

Напомним, Сирт был освобожден от террористов ПНС 6 января после серии успешных операций Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. После этого в городе усилиями ЛНА и тобрукского правительства началась работа по восстановлению города.