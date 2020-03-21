Порошенко предложил план по спасению Украины

Киев, 21 марта. Государство должно предпринять неотложные меры для спасения украинской экономики, которая находится в глубоком кризисе. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, предложив свой план по спасению страны, передает сайт партии «Европейская солидарность».

Политик в своем заявлении отмечает, что экономика Украины пошла на спад еще до пандемии коронавируса, критикуя тем самым нынешнее политическое руководство в Киеве. Чтобы преодолеть кризис, по мнению Порошенко, необходим ряд действий.

В первую очередь бывший президент предлагает восстановить взаимодействие с Международным валютным фондом, чтобы получить новые кредиты и займы.

«Возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, кредита Всемирного банка - ключевого нашего партнера», — считает Порошенко.

Кроме того, лидер «Европейской солидарности» считает необходимым сохранение независимости Нацбанка Украины, чтобы обеспечить прогнозируемость курса гривны.

Еще один пункт его плана – господдержка отраслей, которые дают максимальное количество рабочих мест. Также Порошенко требует отказаться от налоговых новаций и популистских идей.

«Только ответственными решениями удержим экономику на плаву. Только так можно рассчитывать на реализацию ключевых социальных программ», — уверен экс-президент Украины.

В заключение Порошенко раскритиковал идею введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса, поскольку это нанесет очередной удар по экономике.