Международные организации обратились к властям Турции с требованием освободить журналистов

Анкара, 21 марта. За шестерых турецких журналистов, которых задержали на их родине, вступился Международный институт прессы (МИП) с требованием их немедленного освобождения из-под стражи. Об этом сообщает турецкий информационный ресурс Free turkey journalists.

Барыш Теркоглу, Хюлья Кылынч, Барыш Пехливан (все — OdaTV), Ферхат Челик, Айдын Кесер (оба — Yeni Yaşam) и Мурат Агырель (Yeniçağ) «провинились» перед правительством своей страны в том, что «посмели» писать о военных потерях Турции в Ливии. Позиция Анкары более чем интересная с учетом того, что Эрдоган не скрывает присутствия турецкого военного контингента на территории Северной Африки — более того, даже говорит с высоких трибун о взаимодействии с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и его лидером Файезом Сарраджем. Однако такая откровенная риторика Эрдогана откровенно не увязывается с действиями, предпринятыми против турецких журналистов — очевидно, Анкаре все же есть, что скрывать, хотя Турцию часто приводят в пример как страну, которая открыто заявляет о своих потерях в зонах военных действий за рубежом.

«Освещение военных потерь является острой проблемой для правительства, но это не дает им право арестовывать журналистов и закрывать доступ к информационным сайтам. Мы требуем власти Турции освободить шесть турецких журналистов и снять с них все обвинения», — заявил представитель Международной федерации журналистов (IFJ) Оливер Мани-Кайрлей.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о причинах задержания турецких журналистов — 3 марта на информационном ресурсе OdaTV вышел материал о похоронах погибшего в Ливии сотрудника Национальной разведывательной организации MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Синада Дж. (27 лет). В публикации журналисты поведали о том, что разведчика похоронили без церемонии, без огласки, в строжайшей секретности, даже не написав его имя на могиле.

Вслед за этим турецкие власти задержали сотрудников издания OdaTV и заблокировали сайт издания, несмотря на то, что сам материал на тот момент был уже удален. Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией.