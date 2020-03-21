Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Вашингтон, 21 марта. Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.

В статье для издания Strategic Culture Foundation Луонго напомнил, что президент РФ Владимир Путин в последнее время призывал западных партнеров отказаться от воинственной политики на Ближнем Востоке и в Азии. Российский лидер неоднократно отмечал, что период однополярного мира закончился, США больше не являются гегемоном. Отказ принять этот факт в конечном итоге приведет к тому, что госдолг подорвет экономику США.

Луонго считает, что Россия выбрала правильное время для нанесения удара по США: американская экономика ослаблена из-за коронавируса и столкнулась с неприятными последствиями выхода РФ из сделки ОПЕК+. Путин устроил «стратегический ад» для Соединенных Штатов, добавил аналитик.

Эксперт уверен, что текущая ситуация грозит США чудовищным кризисом, преодолеть который будет не так просто. При этом Москва оказалась в уникальном положении: в нынешней ситуации Россия может снизить расходы многих людей, «перенося шок на глобальную систему с ее сбережениями». Таким образом, Путин продемонстрировал, что Москва использует газовые и нефтяные ресурсы как составляющую другой экономической стратегии развития России, а не в качестве «дойной коровы».

«Это как если кто-то ведет игру, где в первой части его стратегия кажется понятной, затем он неожиданно полностью ее меняет, извлекая выгоду из невнимательности своих противников», – подытожил Луонго.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти. В СМИ просочилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу черного золота и снизить цены на нее. Это сообщение обвалило котировки, а вслед за ними упал курс рубля. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России на мировом рынке.